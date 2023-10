Luc-la-Primaube. Un forum pour s’informer et conseiller les seniors dans leur nouvelle vie

La manifestation informative, conviviale et festive sera dédiée aux 65 ans et plus car après le temps de transition entre travail et retraite, il faut construire cette nouvelle vie (25 % de Luco-Primaubois ont plus de 65 ans, à égale mesure avec les moins de 25 ans). Un temps d’accueil, d’information et d’échange sur les 28 stands proposés par les partenaires de la collectivité qui proposeront des activités sportives, culturelles ou de loisirs, mais aussi des services et des accompagnements pour faciliter le quotidien avec cette année une présence forte du secteur de la santé dont la mutuelle communale et des acteurs de la prévention. Les participants à ce forum pourront également se procurer le "Guide du bien vivre à Luc-la-Primaube 100 % seniors" qui sera également disponible à la mairie de Luc ou à l’annexe à La Primaube. L’enjeu étant d’intégrer les seniors dans la société de la longévité.

Conférence-débat

Des temps forts vont également rythmer cette après-midi d’échange avec une conférence-débat à 15 h 30 intitulée "Bien dans sa tête pour bien vieillir", animée par Stéphanie Espinasse, sophrologue et animatrice en prévention pour l’association nationale de prévention santé Brain’up.

L’objectif de cette conférence est d’apporter des clés aux participants pour leur permettre de comprendre les mécanismes associés au bien-être mental, de reprendre confiance en soi en valorisant son image, de mieux gérer les troubles émotionnels causés par les aléas et les difficultés du quotidien.

A 17 h 30, un goûter en musique animé par Xavier Mouly "Un gars à l’accordéon" clôturera ce forum.

Rendez-vous vendredi 20 octobre à partir de 14 heures à l’espace animation de Luc. Entrée libre et gratuite. Navettes à disposition sur inscription préalable auprès de la mairie au 05 65 71 34 20.