Villefranche-de-Rouergue. Un week-end intense pour les joueurs et joueuses du club sur tous les fronts

Pour les jeunes – 11 ans, rendez-vous était donné à Pont-de-Salars pour le premier plateau. Pour la plupart des enfants, il s’agissait du premier match dans cette catégorie. Ils se sont dépassés face à des équipes de LSH et RDV beaucoup plus expérimentées. Résultat : 2 défaites, mais de grands sourires. Les deux équipes de – 13 ans sont restées quant à elles à domicile pour ouvrir le championnat dans leur catégorie. Il s’agissait donc de la première rencontre du championnat pour cette nouvelle équipe mixte contre Belmont-sur-Rance. Ce premier match se termine sur une défaite de deux buts seulement (9 à 11) mais il faut retenir avant tout que les bleus et jaunes ont gagné deux tiers-temps sur trois. Beaucoup d’échecs aux tirs et quelques maladresses ont fait pencher la balance du côté de leurs adversaires, nous savons maintenant quels points seront à travailler. Première journée de championnat également pour les – 13 G qui ont reçu RDV dans une belle ambiance. Les garçons ont fait un très bon match surtout dans l’engagement sans ballon et la prise d’intervalle. Déplacement à Gourdon pour 8 de les joueuses – 15 F pour la dernière journée de la 1re phase de brassage. Les filles ont largement assuré la victoire, ce qui leur permet d’accéder à la deuxième phase. Rendez-vous maintenant dans un mois pour la suite de la saison en seconde phase. Les – 17 F, en entente avec Figeac, s’inclinent quant à elles sur un score de 20 à 23. Quant aux seniors (photo), ils se sont déplacés à l’amphithéâtre de Rodez pour jouer le match d’ouverture de l’équipe du ROC de Nationale 2 (qui se jouait lui à 14 h).

Engagés en ce qui les concerne sur le championnat territorial (poule 11), ils ont battu leurs homologues ruthénois 34 à 27. Cette victoire encourageante, laisse tout de même quelques regrets d’avoir laissé échapper la victoire à Carmaux pour seulement 2 buts, ce qui aurait permis à l’équipe d’être seule en tête de championnat.