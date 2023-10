Luc-la-Primaube. Ils ont découvert le BMX avec Théo durant un après-midi sur le site aménagé de la Vallée à la Primaube

Le site de La Vallée à La Primaube possède une piste présentant des obstacles de sauts et d’obstacles différents. Des obstacles permettant aux débutants de réussir des sauts et aux plus expérimentés de se surpasser. Une piste aménagée de sorte à ne pas amplifier les risques inhérents à la pratique. Une piste permettant aux pilotes de tous les niveaux de trouver leur compte. Plusieurs circuits sont proposés. Il y en a pour tous les goûts, petits et grands. Lors du dernier atelier proposé par la MJC, animé par Théo et Antoine, tandis que les novices prenaient le temps d’appréhender la machine au look particulier sur ce terrain cabossé, les plus expérimentés montraient leur aisance sur les bosses à coups de sauts, d’accélérations et de manœuvres acrobatiques ! Une initiation très ludique et très physique aussi, le BMX étant un sport qui nécessite de l’endurance, de la technique et aussi de la force.