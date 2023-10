Conques-en-Rouergue. Les belles festivités de Sainte-Foy

Très belles journées festives pour la Sainte-Foy à Conques qui s’est terminée le dimanche par la messe solennelle avec la Majesté reliquaire dans l’abbatiale. Une foule nombreuse est venue participer à ces journées notamment, les jeunes Aveyronnais qui ont participé cet été aux journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne et qui ont partagé leurs expériences, comme lors de la marche pèlerinage.

Auparavant,le vendredi soir, une conférence était proposée "Goudji, 50 ans d’orfèvrerie civile et religieuse", puis le samedi, marche pèlerinage au départ de la chapelle Dadon de Grand-Vabre vers Conques précédée du pique-nique suivie des premières vêpres de la solennité de Sainte-Foy à l’abbatiale. En fin de journée, conférence du R.P. François-Marie Humann, abbé de Monday, dans la galerie du cloître. Et pour clore cette journée, à la nuit tombée, procession aux flambeaux avec les reliques de Sainte-Foy dans les ruelles du village suivie de l’office des Complies et de la vénération des reliques. Beaucoup de monde a pris part à cette procession éclairée à la lumière des bougies à travers le village. Après les vêpres du dimanche, la statue reliquaire de Sainte-Foy a rejoint le cloître accompagné par les fidèles en procession.