Luc-la-Primaube. "Les Caminaïres", un club en bonne santé

Le club de randonnées pédestres "Les Caminaiîres" a tenu son assemblée générale, salle Terre des Hommes à l’espace St-Exupéry en présence de 71 adhérents et de Christian Delheure, conseiller municipal délégué représentant la municipalité. La présidente, Maryse Vacquier, a ouvert cette assemblée générale en ayant une pensée pour Gilbert Béteille qui nous a quittés le 6 mai. Les conditions atmosphériques favorables (une seule rando modifiée sur 37 programmées) durant cette saison 2022-2023 ont permis aux marcheurs, chacun à son rythme en respectant les principales règles de sécurité, de découvrir de beaux sites et de faire de belles rencontres. Soupe au fromage préparée par Bernard Arnal et des membres du bureau, galette des rois, journée restaurant au mois d’avril et journée pique-nique ont rythmé cette saison. Le trésorier Jean-Pierre Molinier qui a reçu le trophée associatif pour son engagement aux Caminaïres depuis sa création en octobre 2013 voilà 10 ans, a présenté le bilan financier. Les bilans moral et financier ont été votés à l’unanimité. Pour la nouvelle saison, Robert Toméo et Claude Carrière ne souhaitant plus s’investir, se retirent de toutes responsabilités au sein du bureau. Maryse Vacquier reste présidente, Jean-Pierre Molinier continue la trésorerie, Jackie Bru assurera le secrétariat et Roland Déjean sera toujours là dans la mesure où son état de santé le lui permet. Ont répondu favorablement à la demande pour renforcer l’équipe : Marie-Pierre Mazenq, Brigitte Chaudières, Nicole Pouget, Anne-Marie Calmels, Christian Boularan, Jean-François Boyer, Gilbert Savy et Guy Boutonnet.

Un planning des randos a été établi jusqu’au 30 janvier 2024, comprenant une variante ce qui laisse les sentiers accessibles à tout le monde. Pour clôturer cette assemblée générale, tous les participants ont été invités à partager le pot de l’amitié.