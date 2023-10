Espalion. Les parents d’élèves du privé acteurs de la vie scolaire

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (Apel) a tenu son assemblée générale le 13 octobre à l’école maternelle Saint-Michel, révélant un bon bilan pour l’année écoulée et des projets pour l’avenir.

Victorien Lefebvre, président de l’APEL, a présenté le bilan moral de l’année scolaire 2022-2023. L’APEL a organisé tout au long de l’année une série d’événements, allant du pot d’accueil en septembre à la kermesse en juillet. Ces initiatives comprenaient une soirée soupe au fromage et belote, vente de tripoux, ainsi que la vente de chocolats, de fleurs et de gâteaux. Ses activités ont permis de collecter des fonds pour financer divers projets éducatifs. Le trésorier de l’association, Sébastien Marty, a ensuite présenté le bilan financier de l’année, révélant que 20 422 € avaient été collectés, malgré une légère perte enregistrée lors du repas de fin d’année.

Projets 2023-2024

Après l’approbation du bilan moral et financier, le président a exposé les perspectives pour l’année 2023/2024. En collaboration avec les directrices des établissements scolaires, des projets pédagogiques et des besoins spécifiques ont été abordés. L’Apel déterminera son niveau de participation à ces projets, mais déjà, une vente de chocolats ouverte aux trois établissements est organisée. Les fonds collectés contribueront à la rénovation et à l’achat de vélos pour l’école maternelle, à une sortie pédagogique pour l’école primaire, à une conférence, ainsi qu’au renouvellement du mobilier extérieur pour le collège-lycée Immaculée Conception. Un calendrier a été présenté, comprenant une soirée soupe au fromage et belote le 24 novembre, un quine le 14 janvier, suivi d’une vente de tripoux le 3 mars.

Les directrices des établissements, Marie-Hélène Thomas et Sandrine Garriguet, ont souligné l’importance du soutien financier de l’Apel pour les sorties scolaires et ont mis en avant des projets à venir. L’adjointe au maire, Francine Druon, a souligné le soutien financier de la commune pour diverses activités, en mettant l’accent sur le domaine du transport.

L’association a décidé de financer une protection en plexiglas pour préserver une fresque réalisée sur le bord du Lot.

Présentation de la soirée du 24 novembre

Vania Gaspar-Rodriguès a conclu en remerciant l’Apel pour son soutien lors de la soirée de belote et soupe au fromage, soulignant l’importance du bénévolat et sollicitant des lots pour assurer le succès de l’événement. Les fonds collectés cette année seront investis dans un partenariat avec le Fablab, bénéficiant aux collégiens.

De plus, elle a souligné que les bénéfices de l’année précédente ont permis la réparation de huit ordinateurs portables.