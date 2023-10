Réquista. L’expo des oiseaux a réussi son envol

La salle Sansolles a accueilli une exposition d’oiseaux exotiques qui a connu une très belle réussite. Le public, nombreux durant ces deux jours, a pu apprécier la riche diversité des espèces présentées, plus de 300 oiseaux et la beauté tout en couleur des plumages.

Une quinzaine d’éleveurs présents avaient à cœur de présenter les meilleurs sujets de leur élevage tels que : canaris, perruches

calopsittes, omnicolores, perruches royales et même amazones, sans oublier la riche panoplie de mutation de tourterelles, perruches royales, etc.

Une grande nouveauté cette année, avec la tenue d’un stand protection de la nature et des espèces lors de cette manifestation qui se voulait avant tout pédagogique. Les éleveurs se tenaient à disposition du public afin de renseigner sur les conditions d’élevage, reproduction, réglementation, et sur le bien-être animal.

Après quatre années d’absence cette manifestation a été couronnée de succès.

Lors de l’inauguration, l’ornitho-club Albi-Ségala a tenu à remercier la municipalité de Réquista et le maire Michel Causse pour leur accueil, le cabinet vétérinaire pour son soutien, la presse pour son rôle important et a tenu à saluer la présence amicale de la conseillère régionale Anne-Claire Solier-Assier.

Ce très beau succès et les félicitations des visiteurs devraient encourager Marie-Laure, Alexandre et Thierry Trouche, éleveurs locaux, passionnés d’oiseaux et adhérents de l’ornitho-club Albi-Ségala.

Eux qui ont servi de relais et ont assuré la logistique de cette organisation sans faille sont déjà appelés à réfléchir et à travailler sur une nouvelle édition de "même espèce".