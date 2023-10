Bozouls. Octobre rose : les animations continuent

La ville s’est engagée avec les associations dans la lutte contre les cancers et les actions menées, à ce jour, ont rencontré un certain succès. Si la soirée du 20 octobre concernant l’observation des étoiles avec l’association Andromède est annulée pour raisons climatiques, il n’en demeure pas moins que les animations se poursuivent jusqu’au 12 novembre. Samedi 21 octobre, de 9 h 30 à 10 h 30, fitness place de la mairie (si mauvais temps parvis du gymnase). 11 h à12 h 30 QI Gong par vilkalpa école Arsène-Ratier. De 14 h à 15 h, danse flash-mob par l’association Danse corps au Centre social. De 17 h 15 à18h15, danse africaine par Afrika Bozouls au dojo municipal. Dimanche 22 octobre de 14 h à 16 h, atelier "Fabriquer ses cosmétiques" par le conseil de sensibilisation dépistage des cancers à la salle Monteil. Jeudi 26, stand d’information par la Ligue contre le cancer sur le marché de Bozouls, également vente de miel par le conseil municipal des enfants et des rubans roses fabriqués par les résidents de la Maison d’accueil des Caselles. Samedi 28, séance "Comment prendre soin de sa peau" par l’institut clin d’œil au dojo intercommunal (inscriptions au 06 78 62 12 28).

Samedi 4 novembre à 21 heures, concert du Big Band de Bozouls (BBB) à l’espace Denys-Puech (Participation libre).

Dimanche 12 novembre, de 9 h à 17 heures, braderie équipement montagne, affaires d’hivers, organisé par le ski club de Bozouls, (emplacement 5 €) contact 06 43 13 65 91.

Les bénéfices des diverses animations seront intégralement reversés aux associations qui luttent contre les cancers féminins.