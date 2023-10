Aveyron : fin de tournage à Villefranche-de-Rouergue pour l'équipe de Julie Gayet

Après trois semaines d’un tournage intense, l’équipe de production quitte Villefranche, pour réaliser les dernières scènes du film à Toulouse.

C’était la partie la plus importante du tournage de ce téléfilm, sur la vie d’Olympe de Gouges. Trois semaines au total à Villefranche. Ce soir, l’équipe de Julie Gayet, qui co-réalise son premier film avec Mathieu Busson, quitte la cité. Après plusieurs semaines de repérage et de décoration pour plongée la Bastide dans la fin du XVIIIe siècle, les premières scènes ont été tournées le lundi 2 octobre.

Auparavant, la production s’était installée au château de Saint-Léonard dans le Gers et dans celui de Gramont en Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Des scènes pour la plupart tournées dans les douves, quand Olympe de Gouges, jouée par Julie Gayet, était emprisonnée pour ses écrits hostiles à Robespierre, avant d’être exécutée.

Guillotine et afficherie

Cette scène de mise à mort a d’ailleurs été tournée sur la place Notre-Dame, à Villefranche, où une véritable guillotine a trôné pendant deux jours, pour le plus grand bonheur des amateurs d’Histoire et de cinéma.

Les autres scènes à Villefranche ont été tournées dans des appartements, pour reproduire ceux d’Olympe de Gouges, ou encore dans la fausse boulangerie sous les arcades, transformée à l’occasion en une afficherie. Cette dernière semaine, c’est à la Chartreuse que l’équipe s’est installée.

"C’est superbe que Villefranche accueille encore un film", se réjouit André, un des nombreux curieux. "Ce qui est bien avec ce tournage, c’est qu’on a pu observer plusieurs scènes de loin, et voir comment l’équipe technique fonctionne", s’extasie Lucie. "Quand c’était filmé sur le domaine public, on pouvait à chaque fois jeter un œil. Il y avait un bon esprit".

"Partager les valeurs d’Olympe de Gouges"

D’ailleurs, plusieurs écoliers et étudiants du Villefranchois, mais aussi de l’ensemble du département (voir encadré), ont été invités sur le tournage. "C’est important d’être dans les médiations avec les jeunes et leur partager les valeurs fortes et modernes d’Olympe de Gouges", appuie Julie Gayet, qui a particulièrement apprécié travailler à Villefranche. "C’est merveilleux de tourner ici. Dans cette Bastide, on a découvert des lieux qu’on n’a pas l’habitude de voir. C’est la magie du cinéma".

À présent, Julie Gayet et son équipe se rendent à Toulouse, dans le quartier de la Reynerie, pour le dernier décor avant le clap de fin. Après plusieurs semaines de montage et de postproduction, le téléfilm sera ensuite diffusé sur le réseau France Télévision. Avec sûrement une avant-première à Villefranche.

Des élèves sur le tournage

Les sections cinéma du lycée Jean Vigo de 2nde, 1re et terminale, ont pu assister au tournage du film. Ils ont pu découvrir les coulisses du plateau, observer les techniciens dans leur travail, mais aussi rencontrer Julie Gayet, qui entre deux prises s’est rendue disponible pour être leur guide. Elle a en effet pris le temps et le soin de transmettre aux élèves des points biographiques de la vie d’Olympe de Gouges, mais aussi d’organiser leur placement près des équipes et d’expliquer aux élèves les intentions de découpage et de tournage des plans en cours.