Football : Rodez-Bastia, les clés du match

Le Raf accueille le Sporting, samedi 21 octobre à 19 heures, pour le compte de la 11e journée de Ligue 2.

Deux semaines après l’orgie offensive contre Caen (5-3), Rodez retrouve la compétition face à Bastia, samedi 21 octobre à 19 heures. Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches et deuxième attaque de Ligue 2, le Raf (6e) se verrait bien poursuivre ses bonnes habitudes du moment pour rester dans le haut du tableau.

« Les joueurs ont bien bossé pendant la trêve internationale et on a pu laisser se reposer certains qui en avaient besoin », a apprécié Didier Santini. Cela a concerné Killian Corredor, absent de l’entraînement la semaine dernière en raison d’une douleur à un genou, ou encore Bradley Danger, Serge-Philippe Raux-Yao et Wilitty Younoussa, exemptés de l’amical à Clermont (0-0) il y a une semaine.

Face aux Corses, l’entraîneur ruthénois pourra compter sur un effectif quasiment au complet. Giovanni Haag, suspendu, manquera à l’appel, ce qui devrait donner la possibilité à Antoine Valerio de retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis deux mois. À voir tout de même ce que le staff décidera à propos d’Andreas Hountondji, rentré tardivement de sélection, et de Lucas Buadès, qui a écourté son entraînement de veille de match en raison d’une douleur au dos.

Loubatières, l'Aveyronnais de Bastia, manquera les retrouvailles

Les Bastiais (14es), de leur côté, affichent une forme bien moins reluisante. Leur victoire contre Annecy (2-1) avant la trêve à mis fin à une série de quatre revers. Après une saison accomplie, terminée à la quatrième place, les Corses peinent à retrouver la même carburation.

Pour son retour à Paul-Lignon, Régis Brouard, ancien joueur et entraîneur du Raf, sera privé des expérimentés Dimitri Liénard et Benjamin Santelli, suspendus. L’Aveyronnais Matéo Loubatières, blessé à une cuisse, est aussi absent, tout comme les défenseurs Dominique Guidi, Florian Bohnert et Charles Traoré.

Les groupes

La Banque Populaire Occitane vous présente les ?? ??????? retenus pour la réception du @SCBastia, ce samedi à 15h ?⚔️



Match à suivre en live tweet, sur votre application RAF et en direct sur @PVSportFR ??



????????, ?'??? ???? ❤️? #RAFSCB pic.twitter.com/EmFnUyzIzV — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) October 20, 2023

