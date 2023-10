Football : cinq choses à savoir sur Bastia, le prochain adversaire de Rodez

Le Raf accueille les Corses samedi 21 octobre à 19 heures, pour le compte de la 11e journée du championnat.

Bastia a mis un terme à sa mauvaise série

Un soulagement avant la trêve internationale. En s'imposant contre Annecy (2-1), le 7 octobre, les Bastiais ont mis fin à leur mauvaise passe, eux qui s'étaient inclinés lors des quatre rencontres précédentes. Avec ce succès, les Corses ont grimpé au 14e range et se sont éloignés de la zone de relégation. Mais ils n'ont pas encore effacé leur entame de saison décevante, eux qui ont été l'une des belles surprises de l'exercice précédent, terminé à la 4e place.

L'une des plus mauvaises défenses du championnat

L'une des raisons du mauvais départ se trouve dans le manque de solidité. Au moment de se présenter sur la pelouse de Paul-Lignon, Johnny Placide et ses partenaires afficheront la deuxième plus mauvaise défense du championnat, eux qui ont cédé à 16 reprises lors des dix premières journées (seul Dunkerque, 17 buts concédés, fait pire).

À ce titre, les Bastiais n'ont pas été par la grave blessure de Dominique Guidi, l'un de leurs hommes forts dans l'arrière-garde, victime d'une rupture des ligaments croisés durant la préparation, lors de l'ultime match amical. Le club pourrait d'ailleurs recruter dans ce secteur prochainement. Corse Matin évoque la possible arrivée d'Yllan Okou, en provenance de Monaco.

Des partants difficiles à remplacer

Durant l'intersaison, le club bastiais a perdu plusieurs de ses meilleures individualités du précédent exercice. Le latéral Kevin Van den Kerkhof, l'une des révélations de L2, a rejoint Metz, promu dans l'élite. Franck Magri, leur meilleur buteur en 2022-2023 (13 réalisations) a lui aussi grimpé d'un étage en rejoignant Toulouse. Le défenseur Kylian Kaïboué, de son côté, a rejoint Amiens, Abdoulaye Ndiaye est reparti à Lyon à la fin de son prêt et quelques anciens, comme Lloyd Palun et Sébastien Salles-Lamonge ont été laissés libres.

Après cette vague de départ, le Sporting peine à retrouver son rendement de la saison dernière, malgré quelques arrivées prometteuses, comme Julien Maggiotti, qui avait brillé avec Laval, ou l'expérimenté Dimitri Liénard, arrivé en fin de contrat avec Strasbourg.

Sur les bancs, le match des retrouvailles

Le duel entre Rodez et Bastia sera l'occasion pour les entraîneurs d'affronter des clubs qui ont beaucoup compté dans leur parcours. Didier Santini, le technicien du Raf, retrouvera ainsi le Sporting, dont il a porté les couleurs durant huit saisons quand il était joueur, avant d'y entamer sa reconversion en œuvrant auprès des équipes de jeunes.

Même contexte pour son homologue, Régis Brouard. Il a joué avec les sang et or de 1985 à 1990, puis a lancé sa carrière d'entraîneur sur le Piton, entre 2003 et 2005, obtenant notamment une montée en CFA.

À signaler par ailleurs la présence dans les rangs bastiais de deux Aveyronnais : le milieu Matéo Loubatières, arrivé durant l'intersaison de la réserve de Montpellier, et l'analyste vidéo Hugo Hantz, fils de Frédéric, ancien entraîneur de Rodez et de Bastia.

Comme une habitude

L'affiche entre Rodez et Bastia a des airs de déjà-vu, entre deux clubs qui s'affrontent en Ligue 2 depuis 2021. Le Sporting est même l'adversaire que le Raf a le plus souvent affronté en Division 2 ou Ligue 2. L'opposition à venir sera en effet le 13e rendez-vous entre les deux clubs au deuxième étage du football français. Pour l'instant, l'avantage est aux sang et or : 5 victoires pour 3 défaites et 4 nuls.