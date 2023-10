Sénergues. L’Accueil familial regroupé, 10 ans déjà !

Si la Maison de l’Ambroisie a été officiellement inaugurée le 11 juillet 2014, c’est le 14 octobre 2013 qu’elle a accueilli ses premiers résidents. Le président Paul Goudy avait à cœur de souligner cette date. C’est ainsi que jour pour jour, 10 ans après, une bonne soixantaine de convives se sont retrouvés à la salle des fêtes de Sénergues, où, il a eu le plaisir d’accueillir Michelle Buessinger et Christian Tieulié, conseillers départementaux, Jean-Marie Lacombe, président de la CCCM, Nicole Cristofari et Laure Pradeilles respectivement présidente et directrice de la Fédération ADMR de l’Aveyron, Bernard Burguière, ancien conseiller général, Jean-Paul Delagnes, ex maire de Grand-Vabre, Daniel Joulia, maire de Sénergues, Jean-Claude Delagnes, maire délégué de Conques, Guy Visseq de Saint-Félix-de-Lunel, Didier Carles directeur de Val Fleury et bien sûr les résidents de l’Ambroisie et le personnel accueillant.

Après son mot de bienvenue Paul Goudy cède la parole à Nicole Cristofari qui relate en 2008 toutes les difficultés administratives et financières pour faire aboutir ce schéma d’accompagnement du vieillissement. Bernard Burguière complète "c’est toujours compliqué lorsque l’on est les premiers. Je suis très heureux que les personnes du canton aient pu bénéficier de cet accueil de proximité". Ce que confirme Paul Goudy qui précise que 22 personnes ont été accueillies depuis l’ouverture, toutes originaires de la commune ou limitrophes. Il rend hommage à la première présidente Claudine Falco qui a essuyé les plâtres et à son successeur Daniel Joulia. Il souligne le partenariat essentiel avec l’ADMR sans lequel il serait difficile de fonctionner. "Notre structure s’inscrit comme un accueil qui permet un départ en douceur de son domicile. Notre récompense à nous et aux accueillantes c’est que nos résidents ne regrettent rien. La moyenne d’âge est de 90 ans. Les accueillantes font preuve d’un grand humanisme. Nous avons signé une convention avec les Ehpad de Val Fleuri à Clairvaux et de Saint-Joseph à Marcillac dont je salue la présence de 4 résidents avec leur animatrice. Je remercie la commune et le Département pour leur soutien face à l’augmentation généralisée des charges. L’Ambroisie c’est le nectar des Dieux qui rend immortel, alors rendez-vous pour fêter les 20 ans" concluait Paul Goudy.

Daniel Joulia et Jean-Marie Lacombe s’associent à ces propos et Michelle Buessinger souligne que cet établissement s’inscrit pleinement dans la plate-forme globale de parcours des personnes âgées qui est en expérimentation sur la CCCM. "Il faut que nous puissions rester à vos côtés car cette structure est indispensable à notre territoire" concluait la conseillère départementale. Christian Tieulié souligne la pugnacité des initiateurs.

Au cours du repas servi par le restaurant Saint-Jacques à Noailhac, Yvan Goudy et son complice Éric Delouvrier ont joué un sketch hilarant sur l’utilisation du défibrillateur parfois à mauvais escient, puis le tirage de la tombola a comblé une bonne vingtaine de gagnants.

Ce bel anniversaire s’est terminé avec l’amicale participation du groupe folklorique Lous Castelous.