Naucelle. Médaille de l’enfance et des familles : Karine Clément épingle Alice Beq

C’est dans le patio de la mairie que Karine Clément, accompagnée de quelques adjoints et élus, recevait la famille Beq un dimanche en fin de matinée. L’occasion de remettre au nom de la population, le diplôme de la médaille de l’enfance et des familles.

Une distinction qui récompense les mamans depuis plus d’un siècle (1920). Celles qui ont eu des enfants et les ont accompagnés jusqu’à l’âge adulte, en leur transmettant les valeurs fondamentales et notamment les valeurs et l’engagement associatif.

Au nom du conseil municipal et en son nom : "nous vous adressons chaleureuses félicitations et distinctions les plus sincères pour cette noble distinction." En hommage à ce mérite, et en témoignage de reconnaissance de la nation, au nom du préfet, Alice Beq recevait la médaille de bronze de la famille Française. Alice a fondé son foyer le 5 décembre 1959, avec René (décédé en 2006). De cette union naîtront cinq enfants : Jacqueline, Françoise, Mireille, Dominique et Noël. Alice est grand-mère de 6 petits-enfants. C’est avec émotion et une certaine fierté qu’Alice relevait cette distinction accompagnée d’un bouquet de fleurs.