Le tournage de la quinzième saison de "Top Chef" a débuté ce lundi 16 octobre. Pour cet anniversaire, l'émission s'offre un jury composé de six chefs. On vous présente les deux nouvelles cheffes qui vont passer derrière les fourneaux aux côtés de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet et Glenn Viel.

On ne connaît pas encore la date de diffusion de l'émission phare culinaire de M6 mais on sait d'ores et déjà que la chaîne a mis les petits plats dans les grands pour les 15 ans de "Top chef". Adaptée d’une émission américaine, "Top Chef" est diffusée en France depuis 2010. Et saison après saison, son succès ne se dément pas, les téléspectateurs étant toujours aussi nombreux à regarder des cuisiniers professionnels s'affrontaient dans ce concours culinaire qui fait saliver les papilles. De quatre à six brigades Jusqu'ici, les candidats au titre de meilleur cuisinier étaient répartis dans quatre brigades, chacune dirigée par un professionnel. Et pas des moindres. Mais pour la saison 15, M6 a tenu à pimenter le programme en faisant rentrer deux nouvelles cheffes aux côtés des emblématiques Philippe Etchebest (1 étoile), Hélène Darroze (3 étoiles), Paul Péret (3 étoiles) et Glenn Viel (3 étoiles). Qui sont les deux nouvelles cheffes ? Dominique Crenn, 58 ans, est la première femme triplement étoilée par le Guide Michelin aux États-Unis. Elle est actuellement est à la tête de trois restaurants à San Francisco, dont "Atelier Crenn". Après avoir quitté la France à 21 ans, elle l’a retrouvée cette année en ouvrant "Golden Poppy", son premier restaurant à Paris. Elle est déjà apparue dans "Top Chef" en 2015 et en 2022. Un jury 15 étoiles pour célébrer les 15 ans de Top Chef \ud83c\udf1f@DominiqueCrenn*** et Stéphanie Le Quellec** rejoignent donc Hélène Darroze***, Glenn Viel***, Paul Pairet*** et @Chef_Etchebest* et Meilleur Ouvrier de France dans le prestigieux concours culinaire.#TopChef présenté… pic.twitter.com/MLKhEvBgzw — M6 (@M6) October 18, 2023 Stéphanie Le Quellec, 41 ans, vainqueure de la saison 2 de "Top chef" en 2011, cheffe deux étoiles, est notamment aux commandes du restaurant "La Scène", à Paris. Chaque saison, elle apparaît dans l'émission puisque les candidats doivent réaliser une épreuve spécialement concoctée par la cheffe Le Quellec. Diffusion début 2024 Si M6 n'a pas encore communiqué la date de diffusion de la saison 15, il est fort probablement qu'elle sera diffusée comme les précédentes éditions, début 2024, en janvier ou en février. Encore un peu de patience. On retrouvera, à la présentation, l'incontournable Stéphane Rotenberg. L'Occitanie régulièrement représentée Il n'est pas rare de voir des candidats originaires d'Occitanie derrière les fourneaux de "Top chef". On se souvient des Aveyronnais Noémie Honiat et Quentin Bourdy, aujourd'hui mari et femme. Du côté de l'Hérault, à Béziers, Pierre Augé, Top chef 2015, tient la très réputée table "La Maison de Petit Pierre".