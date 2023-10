Football, rugby, handball, course pédestre... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, les résultats du week-end de sports concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 21 OCTOBRE FOOTBALL - Ligue 2 (11e journée) : Rodez - Bastia.......19 heures A lire aussi : Football : cinq choses à savoir sur Bastia, le prochain adversaire de Rodez - National 3 (6e journée) : Onet - Stade bordelais.......1-0 (30e) - U17 National (9e journée) : Castelnau-Le Cres - Rodez........4-2 - Régional 1 féminin (6e journée) : Druelle - Saint-Cyprien........19 heures - Régional 2 masculin (4e journée) : Cahors - Capdenac-Figeac.......18 heures Sources Aveyron - Rodez III.......18 heures Comtal - Saint-Juéry........19 heures - Régional 3 (4e journée) : Saint-Affrique - Sète.......18 heures Luc-Primaube - Réquista......18 heures Launaguet - Ségala Rieupeyroux.......18 heures Castanet III - Montbazens-Rignac.....19 heures Espoir foot 88 - Gaillac.......19 heures Millau - Béziers.........20 heures Albi Marssac II - Le Monastère........20h30 - Départemental 1 (6e journée) : Salles-Curan-Curan - Luc Primaube II......18 heures Ouest Aveyron - Lévézou.......19 heures Bas Rouergue - Saint-Georges-de-Luzençon......20 heures Naucelle - Aguessac.....20 heures Saint-Geniez - Druelle II......20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (6e journée) : Rodez-Onet - Orthez......20 heures DIMANCHE 22 OCTOBRE FOOTBALL - Division 2 féminine (5e journée) : Rodez - Thonon-Evian......15 heures - U19 National (9e journée) : Rodez - Marignage Gignac.......15 heures - Régional 1 féminin (6e journée) : Blagnac - Rodez III......15 heures - Régional 2 féminin (6e journée) : Comtal - Cahors........15 heures - Régional 1 masculin (4e journée) : Rodez II - Auch.......15 heures - Régional 2 masculin (4e journée) : Mende II - Druelle........15 heures - Régional 3 (4e journée) : Bassin - Biars Bretenoux II......15 heures Le Buisson - Onet II.......15 heures - Départemental 1 (6e journée) : Espalion - Comtal II......15 heures RUGBY - Fédérale 2 (5e journée) : Balma - Lévézou Ségala.......15h15 Leucate - Millau......15h15 Saint-Yrieix - Decazeville.......15h15 - Fédérale 3 (5e journée) : Trèbes - Saint-Affrique......15h15 Rodez - Léguevin.......15h15 COURSE PEDESTRE - Festival des Templiers : Grand trail des Templiers (80 km)........5h15