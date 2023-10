Onet-le-Château. Le club de cuisine verte a délaissé les fourneaux pour son assemblée générale

Une trentaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale, avant d’aborder la 34e saison du club. Pour mémoire, le club fonctionnera sous forme d’ateliers culinaires à thème, un mercredi par trimestre de 18 à 22 h, dans les cuisinettes du patio et dans l’esprit convivial qui prévaut au club (préparation, cuisine à la vapeur douce, produits frais et de saison, repas pris en commun et recettes) et tous les présents participeront aux tâches collectives (préparer la salle, mettre la table, ranger, faire la vaisselle…).

Les deux autres mercredis seront consacrés à des animations assurées par Jean et Maguy Salabert. Sur proposition du bureau, le prix du repas est fixé à 14 € pour les adhérents ou 10 € pour une animation ou découverte. Parallèlement, le Scalène continuera de proposer d’autres activités (démonstrations, dégustations, sorties, visites, repas festifs, conférences…) auxquelles seront conviés les sympathisants et les actifs et/ou les personnes intéressées, avec un supplément de 3 €. Enfin, le tarif de la cotisation est fixé à 17 € (28 € pour un couple).

Rapports : le rapport d’activité rappelant les différentes manifestations et sorties est adopté à l’unanimité. Quant au rapport financier, présenté par Christian, le trésorier adjoint, et présentant un excédent de 836,61 € (incluant la subvention de la mairie, que le club remercie), il est également adopté à l’unanimité.

Élections : tous les membres sont démissionnaires et Michèle Fabre ne se représente pas. Tous les candidats se présentant ont été élus à l’unanimité, il s’agit de Michelle Frayssinet, Coralie Lasfargues, Jean Salabert, Maguy Salabert, Jacques Geisler, Jacqueline Garrigues, Marie-Josée Besset, Stéphane Adrienssens et Cathy Lauruol. Le bureau sera désigné lors d’une prochaine réunion.

Projets 2023-2024

Pour finir l’année : mercredi 8 novembre, loto corse et soupe au fromage et mercredi 13 décembre : atelier cuisine et repas de Noël. Puis en janvier : œnologie ou cochon noir. En mars : confitures paysannes et crêpes. En avril : choucroute de la mer et en mai : les pruneaux d’Agen. À ces rencontres, s’ajouteront la découpe de canard gras (en février), le repas estofinade le 16 ou le 23 mars, au restaurant de Saint-Julien-de-Piganiols, la fête de la pomme à Salles-la-Source et la sortie de fin de saison à la ferme Carles le 8 juin. À la fin de la réunion, le pot de l’amitié a été préparé et offert par Maguy et Jean qui a fêté cette occasion, son dernier livre "A la pêche aux souvenirs".