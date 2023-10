Sensationnel ! Le pilote français Johann Zarco remporte la première victoire de sa carrière en MotoGP à 33 ans

Sublime performance de Johann Zarco, ce samedi 21 octobre 2023 en Australie. Le pilote français a raflé, à 33 ans, son premier Grand Prix de MotoGP, la catégorie reine.

La voilà. Sa première victoire en MotoGP ! Le pilote français Johann Zarco s'est imposé en Australie, ce samedi 21 octobre 2023, signant une performance inédite dans sa carrière, à 33 ans. Ce succès, il l'attendait depuis 2017 !

Parti 5e

Le pilote Ducati-Pramac avait, quelques heures plus tôt, validé une place sur la seconde ligne de la grille de départ suite aux qualifications : il s'est alors élancé depuis la cinquième position pour ce Grand Prix, avancé d'un jour. C'est, normalement, la course sprint qui a lieu le samedi. Mais en raison de mauvaises conditions météo attendues pour la journée du dimanche 22 octobre, les épreuves ont été inversées. Les pilotes sont donc partis pour 27 tours, ce samedi 21.

Un dernier tour de folie

Toujours au contact du groupe de tête, le double champion du monde Moto2 en 2015 et 2016 a vu son coéquipier Jorge Martin, leader, éprouver d'immenses difficultés à mesure que le dernier tour approchait. C'est à ce moment-là que Johann Zarco a pris la pole position. Pris en chasse par quatre autres pilotes dans un finish de folie, dont le champion du monde en titre Pecco Bagnaia, le Français a protégé sa position de leader et n'a pas manqué l'occasion de signer sa première victoire.

"Je commençais un peu à perdre espoir..."

Au micro de Canal+, le vainqueur du jour était aux anges. "Ça fait du bien, la course elle était belle. Pouvoir faire ce finish surtout avec Jorge Martin qui était parti devant et de le voir ralentir sur la fin. Je me suis dit 'il y a vraiment un coup à jouer", a-t-il d'abord déclaré. Avant de répéter. "Ça fait vraiment du bien. Je commençais un poil à perdre espoir, même si j'essaie de travailler au mieux à chaque fois et de donner le maximum. Il y a certaines sensations qui ont du mal à venir. Et là, où il fallait quand même avoir un peu de gestion sur cette course, ça a pu très bien fonctionner".

\ud83d\udde8\ufe0f "Ça fait vraiment du bien !"



La première réaction de Johann Zarco, vainqueur du #AustralianGP ! \ud83c\udf99\ufe0f pic.twitter.com/GaAnzfBpBh — CANAL+ MotoGP\u2122 (@CanalplusMotoGP) October 21, 2023

Cinquième au général

Grâce à cette victoire qui lui rapporte donc 25 points, Johann Zarco grimpe à la cinquième place au classement général. Celui-ci est dominé par le champion du monde en titre, l'Italien Francesco Bagnaia. Le numéro 1 a repris un peu d'avance sur son poursuivant Jorge Martin, à quatre Grand Prix de la fin de la saison.