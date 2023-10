Aveyron : le Salon du mariage prend de la hauteur sur les Terrasses de Majorac à Bozouls

Le salon du mariage de Rodez déménage depuis ce samedi 21 et jusqu'au dimanche 22 octobre de 10h à 18h à Bozouls.

"C’est bien de diversifier et le lieu est adéquat pour organiser un joli mariage", résume Anaïs Blanc, organisatrice du salon qui se déroule sur les Terrasses de Majorac, propriétés de Véronika et Didier Danet, à Gillorgues, commune de Bozouls. Dans cet écrin de verdure, le cadre est idyllique pour proposer des prestations haut de gamme à la mesure du lieu. Une trentaine de prestataires dont de nombreux nouveaux venus sont à découvrir ce week-end.

Vêtements, maquillage, hébergement, photographe, drone, bijouterie, traiteur, coiffure, etc. le panel est vaste pour réussir son mariage dont le coût pour du haut de gamme, oscille aux alentours de 40 000 €. On y déniche même la possibilité d’organiser une cérémonie laïque, de plus en plus demandée par les mariés.

Preuve de l’engouement retrouvé pour le mariage après une pause forcée due au Covid, Anaïs Blanc s’apprête à ouvrir sa propre boutique, samedi 4 novembre à Baraqueville.