Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le spectacle musical "Frou-Frou les Bains" bientôt sur la scène marmotte

La commission culture de la mairie vous propose un spectacle musical "Frou-Frou les Bains", le dimanche 29 octobre à 14 h 30, à la salle de l’Espace culturel.

Ce spectacle écrit par Patrick Haudecoeur a obtenu le Molière du meilleur spectacle musical. En 2016, la compagnie Accord Parfait la présentait au festival off d’Avignon. Cette même compagnie la jouera prochainement sur la scène marmotte. Une dizaine de talentueux comédiens-chanteurs et acteurs vous offriront une cure de rires et fous rires qui ne laissera pas une seconde de répit au spectateur. Elle a été adaptée et mise en scène par Fabrice Maitre.

Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes à Frou-Frou les Bains, station thermale réputée pour son eau de source et dirigée de main de maître par son directeur. Jusqu’au beau jour où, en pleine arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la source… S’enchaîne alors, un ballet fou de quiproquos, pour finir dans un imbroglio délirant, sur un fond musical empreint de standards des années 1920 et 1930. Une valse de personnages savoureux, des situations cocasses, des jeux de mots à répétition, bref, une cure "vitaminante" contre la morosité. Des reparties désopilantes et décalées dans cette pièce de boulevard aux accents de music-hall.

Petits et grands n’hésitez pas à y assister, assurément vous y passerez un très agréable moment.

Tarif unique : 15 €, Gratuit pour les moins de 14 ans.

Dès à présent, vous pouvez vous procurer votre billet dans les bureaux de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac de St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac au 05 65 70 43 42, Ste-Eulalie-d’Olt au 05 65 47 82 68, ou sur place.