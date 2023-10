Argences en Aubrac. Le succès au rendez-vous de l’Apér’OT tourisme en Aubrac

Dans le cadre de son programme d’accompagnement des partenaires, l’office de tourisme a organisé récemment son rendez-vous annuel de fin de saison : l’Apér’OT, combinant visite d’un site du territoire, bilan de saison et moment convivial.

Vincent Alazard, président de l’OT et son équipe accueillaient une soixantaine de prestataires touristiques partenaires au musée des Cornemuses du monde de Vines, près de Cantoin.

Jean-Louis Claveyrolles a fait découvrir ce superbe musée aux participants, avec passion et humour. Chacun a apprécié la richesse du musée et la beauté de la scénographie du lieu.

Dans un second temps, après l’accueil par le maire de Cantoin, Simon Cros, le président accompagné des deuxvice-présidents Lucien Veyre et Pierre Ignace, en introduction a présenté les travaux en cours (étude rando, animation du circuit vélo et fromages, réflexion sur l’aménagement des bureaux d’accueil).

Puis, l’équipe a présenté le bilan de la saison d’avril à septembre 2023 en fréquentation dans ses locaux mais aussi sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Le bon mois de septembre ensoleillé a permis de rattraper les manques du mois de juillet. De plus, avec les résultats de flux vision tourisme, on constate une stabilité du nombre de nuitées ces trois dernières années et une augmentation du nombre d’excursionnistes. L’outil Fairguest a révélé la "très bonne" note de 8,8/10, cumulée des 3 475 avis collectés sur les 87 structures suivies du territoire communautaire.

Enfin, la parole a été donnée aux partenaires présents afin d’échanger sur leur saison.

La soirée s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire offert par l’OT afin de poursuivre les échanges.

Tourisme en Aubrac remercie la municipalité de Cantoin pour son accueil, et Jean-Louis Claveyrolles pour la visite du site, ainsi que ses partenaires présents pour l’occasion. Une soirée en toute convivialité qui permet à l’équipe de l’office de tourisme de présenter le bilan mais surtout d’échanger avec les partenaires du territoire.