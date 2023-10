Decazeville. Une pièce de théâtre pour travailler le management

"Profil junior", "travailler la marque employeur", "corporate", "entreprise citoyenne", "turnover", "management"… À la salle Yves Roque de Decazeville ce jeudi soir, un champ lexical bien alambiqué était utilisé, dans le rire et la détente la plus totale. Dans le cadre du Pacte civique et la communauté "Les entreprises s’engagent", la comédie interactive "Un Employé nommé désir", écrite et jouée par la compagnie Reflet Théâtre, était présentée à une trentaine de personnes, membres du club, à l’initiative des coleaders Stephan Mazars (STS) et Béatrix Ginestet (Segala Cars). La représentation était suivie d’un débat.

Les objectifs de cette rencontre étaient de "faire évoluer les idées sur le recrutement" et tendre vers "une société plus inclusive et plus durable". Lors de différente mise en situation, les spectateurs ont pu être sensibilisés aux critères de sélection des candidats dans le cadre de leurs recrutements et échanger sur des comportements managériaux.