Aveyron : Arbre-expo fait le bonheur des amoureux de la nature à Baraqueville

Comme chaque année, ce dimanche 22 octobre, de nombreux visiteurs ont répondu présent lors du salon Arbre-expo, mettant à l’honneur le jardinage et le soin de la terre.

C’est un rendez-vous qui fait date sur le Ségala. Chaque année et maintenant depuis 26 ans, les mains vertes se donnent rendez-vous au foirail de Baraqueville pour assister au traditionnel salon Arbre-expo, qui accueille en moyenne, 2 000 visiteurs.

Et ce dimanche 22 octobre, une nouvelle fois, les amoureux de la nature n’ont pas manqué à l’appel, profitant de la présence de 41 exposants sur place. Alors pour acheter des arbres, des plantes, de l’outillage ou tout simplement passer un moment gourmand et divertissant, c’est ici qu’il fallait se rendre en ce jour. "On essaie de mettre à l’honneur des personnes soucieuses de la nature, qui mettent en valeur des pratiques vertueuses pour l’environnement", fait savoir Gérard Mercadier, président de l’association organisatrice.

Les plus jeunes conviés

C’est en ce sens qu’était présent par exemple, un vendeur d’outillage un peu particulier. Puisque dans sa gamme de produits, exit les motoculteurs, et place aux appareils manuels, "comme ça pas de problèmes d’émission de CO2, seulement de la transpiration !", sourit l’organisateur. Les enfants également étaient conviés à la fête, puisque de nombreux ateliers et jeux en bois leur étaient dédiés. "Avant le slogan de notre manifestation était un enfant, un cadeau, c’est un aspect très important", précise Gérard Mercadier.

En marge de la remise des prix du concours départemental des miels, de nombreux jeunes sont d’ailleurs repartis avec leur petit pot. L’occasion de sensibiliser, dès le plus jeune âge, sur la question de la nature.