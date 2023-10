Celui ou celle qui a remporté un million d'euros a jusqu'à vendredi pour se manifester, sinon c'est foutu !

Le temps presse pour réclamer ses gains ! Un chanceux ou une chanceuse a remporté un million d'euros par tirage au sort mardi 29 août 2023... mais ne s'est toujours pas manifesté !

Il ou elle a jusqu'au vendredi 27 octobre, 23 h 59 dernier délai, pour réclamer son dû. Si le gain n'est pas validé, le million d'euros restera entre les mains de la Française des Jeux définitivement... il n'y a donc plus de temps à perdre !

Que faire si vous êtes le gagnant ?

La FDJ lance un avis de recherche pour que le gagnant se manifeste. Voici le code du gagnant, si jamais il se reconnaît : GM 852 9393. Toutes les combinaisons jouées en France se voient automatiquement attribuer un code My Million (deux lettres et sept chiffres). Le jeu My Million prévoit le tirage au sort d’un code gagnant parmi l’ensemble des codes attribués en France.

Si le futur millionnaire se reconnaît, il doit appeler au plus vite le service clients de FDJ au 09 69 36 60 60, qui le mettra ensuite en contact avec les équipes Accompagnement et Expérience Gagnants.