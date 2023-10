Villecomtal. Exposition de tissus du monde

Invité par l’Association "Le goût des Autres", Yann Ricome, connu à Villecomtal suite à sa précieuse intervention du 25 juin sur les minéraux, sera à la Maison Jouin (9 rue de la Rivière) pour son exposition "Un monde textile", Exposition de Tissus du Monde.

Il présentera les plus belles pièces de sa collection rapportées de ses multiples voyages de puis plus de 30 ans, à travers le monde. Plusieurs pays seront présents, Inde, Chine, Pakistan, Asie Centrale, Afrique.

Il présentera également sa documentation personnelle présentant l’origine et les modes de création de ces textiles. Vernissage, le vendredi 3 novembre à partir de 18 h 30. Visites : samedi 4 et dimanche 5, 10 h 30-12 heures et 14 heures-19 heures.