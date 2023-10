Sébrazac. Foyer rural : renouvellement de la section de sauvegarde de la Saint-Fleuret

Quelques semaines après la fin de l’été et des différentes manifestations qui mobilisent les bénévoles du Foyer rural, la section de sauvegarde de la Saint-Fleuret s’est réunie dernièrement. Il s’agissait de faire le bilan de l’édition 2023 et se mettre en ordre de marche pour préparer la Saint-Fleuret 2024 : entretien des costumes, accompagnement musical de la procession, pistes de travail pour rehausser les temps forts de la procession et de la fête…

Cette réunion était également l’occasion pour les membres de désigner un nouveau bureau, après que Gisèle Mommeja a fait part de sa volonté de céder sa place de trésorière. Ainsi, l’équipe est partiellement renouvelée : Catherine Bergougnoux et Marguerite Salles coresponsables, Françoise Aygalenq trésorière, Jacques Maillebuau et Lydie Galan cosecrétaires. Chacun a, à cette occasion, souligné l’engagement de Gisèle Mommeja en exprimant de chaleureux remerciements pour son engagement pendant plus de six ans pour la Saint-Fleuret.

Enfin, pour en revenir à la coutume, il a été décidé d’organiser à nouveau le quine annuel de la section de sauvegarde de la Saint-Fleuret à la Toussaint qui se tiendra le samedi 4 novembre prochain à la salle d’animation. Les personnes qui souhaiteraient offrir des lots en soutien à la section peuvent s’adresser aux membres du bureau, ou bien les déposer auprès de l’épicerie MG ou au café du Lac.