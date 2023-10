Cransac. Les écoliers ont élu leurs conseillers

Les élèves de l’école primaire Émile-Zola étaient invités à désigner leurs représentants, sept, qui siégeront au sein du conseil municipal jeunes. L’élection était chapeautée par l’adjointe à la vie scolaire Patricia Lacombe, qui était, pour l’occasion, accompagnée par plusieurs élus de la cité thermale, du personnel des Orteils au Soleil et des enseignantes. "C’est un premier pas vers la citoyenneté, notamment pour tous ceux qui se sont présentés car en amont du verdict des urnes, tous les candidats ont fait campagne" souligne-t-elle. Cette année, les professions de foi ont fait la part belle à l’écologie, l’environnement et la solidarité intergénérationnelle. Les candidats avaient aussi pour la plupart inscrit sur leur programme la création de salles d’animation, de jeux, voire d’un bowling. En pratique, l’élection s’est déroulée en configuration réelle avec un passage par l’isoloir. Si, en revanche la parité n’était pas obligatoire, le verdict des urnes a installé un conseil municipal composé de 4 filles et de 3 garçons, issus de tous les niveaux scolaires. Les élues sont : Glorya Lleshanaku, Angélina Perez, Charlie Cornier et Catalina Lebas Goncalves, et les élus : Hiro Fresnay, Raphaël Martin-Mussa et Liam Robe.

"L’installation de ce conseil municipal jeune se fera à la rentrée de ces vacances de Toussaint" conclut Patricia Lacombe.