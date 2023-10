Football : après les incidents de Bordeaux, Rodez a pu compter sur le soutien de ses supporters et partenaires

Si les incidents du 2 juin à Bordeaux ont resserré les liens au sein du groupe du Raf, ils ont aussi permis au club de voir naître une forte unité autour de lui.

" Ensemble, c’est tout ! " Au démarrage de la saison, ce slogan a soudainement fait son apparition au Rodez Aveyron football. Sur les réseaux sociaux du club, à la fin de chacune des publications, sur les panneaux d’affichage du stade Paul-Lignon et dans les vidéos d’annonce de prolongation de Lucas Buades et Killian Corredor.

Il faut dire qu’après l’épisode de la dernière journée de la saison passée, il y a quasiment cinq mois, toutes les composantes du peuple sang et or se sont rapprochées et ont fait bloc contre le harcèlement massif sur internet, ainsi que les accusations de triche en provenance de Bordeaux et Annecy.

Unité grandissante

" Ça a changé quelque chose dans le club et autour du club. Joueurs, staff, président, salariés, on était déjà très soudés. Mais on l’est davantage encore. On a tous nos supporters, nos partenaires, nos élus qui nous ont soutenus très, très fort", déclarait le président Murat dans nos colonnes en août.

Une unité déjà présente auparavant, mais grandissante, qui se remarque notamment au niveau du lien entre le club et ses supporters, qui ont déjà vu quatre victoires en six matches à Paul-Lignon. " Cette saison, le club tire des supporters au sort pour ses photos (promotionnelles, NDLR) d’avant-match, avec un joueur. Ça a été mon cas. J’ai fait la photo avant Caen, avec Waniss Taïbi. J’ai aussi fait une interview avec lui et donné le coup d’envoi fictif derrière", raconte Romain Feigre, membre du Kop ruthénois. Il poursuit : "Après Bordeaux, on nous a attaqués. Sur les réseaux, j’ai essayé de défendre Bubu (Buades) et le club comme je pouvais."

"Nous avons doublé notre engagement cette saison"

Pendant cette période de tempête autour du club, qui a connu une médiatisation nationale inédite, les supporters sang et or n’ont donc pas quitté le navire. Pas plus que les partenaires, d’ailleurs. Et ce, malgré l’étiquette négative qui a été accolée au Raf.

"Il nous a paru important d’être aux côtés du club, du joueur et des dirigeants, qui ont eu un comportement exemplaire, témoignent en chœur Nicolas Bou et Laurent Maillebuau, de l’agence immobilière Point Habitat. Nous avons doublé notre engagement cette saison."

"Nous n'avons jamais douté du Raf"

Du côté de la RAGT, le constat est globalement le même. "Nous n’avons jamais douté du Raf dans cette affaire. Ni de son président, ni du joueur victime de l’agression. Nos relations sont solides. Je dirais même, très solides. Elles datent de plus de 35 ans. En autant d’années, on a vécu des bons et de moins bons moments, comme celui-là. On partage un certain nombre de valeurs et, chez RAGT, on est particulièrement attachés au rôle social que joue le club et au dynamisme qu’il impulse dans la ville, le département et la région. Il n’y a donc même pas eu de débat pour nous (sur le fait de poursuivre ou non le partenariat). Ça ne nous a jamais effleurés l’esprit, détaille Fabrice Raynal, responsable communication et relations publiques du groupe. À l’amorce de la nouvelle saison, on a rencontré les dirigeants et l’équipe commerciale du club, pour évoquer la forme de notre partenariat cette année. Au cours des discussions, on a bien sûr parlé de l’événement, car on était soucieux que le Raf poursuive son aventure. Et son début de saison magnifique nous donne bien raison."