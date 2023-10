Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La Semaine du goût aux Marmousets

La Semaine du goût est l’événement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le plus grand nombre. Cette initiative permet notamment aux écoliers de découvrir de nouveaux aliments, de les sensibiliser et de les éduquer à l’importance du bien manger.

Les enseignants des classes de CM1/CM2 des Marmousets ont donc proposé à leurs élèves une animation sur le thème "un jour, un pancake" et ont joué la carte de l’originalité en proposant les accompagnements suivants : sirop d’érable, confiture de kiwi/citron vert, confiture de dattes/café/épices et confiture de litchi/pamplemousse/orange. Ces biscuits ont fait l’unanimité auprès des gourmets en herbe.