Orages et pluie-inondation : la vigilance jaune s'étend à 21 départements avec des pluies intenses et des rafales de vent

L'accalmie aura été de courte durée. Les pluies sont de retour de manière intense ce jeudi 26 octobre.

L'automne s'est bel et bien installé. En attestent les épisodes de pluie qui se succèdent jour après jour et la chute des températures.

Ce jeudi 26 octobre 2023, Météo France étend la vigilance jaune lancée mercredi après-midi dans son bulletin, à 21 départements.

19 départements en alerte orages et pluie-inondation

Puy-de-Dôme

Cantal

Corrèze

Doubs

Jura

Ain

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Drôme

Landes

Gironde

Vendée

Loire-Atlantique

Morbihan

Côtes-d'Armor

Finistère

Manche

La vigilance jaune passe de 12 à 21 départements ce 26 octobre matin. Document - Météo France

2 départements en vigilance vagues-submersion

Var

Bouches-du-Rhône

Après une journée de pause, ce jeudi marque le retour de la vigilance jaune et des pluies sur l'ensemble de l'Hexagone. Côtés prévisions, "en matinée, une première perturbation pluvieuse s'évacue vers les Hauts-de-France et le Grand-Est alors que de nouvelles pluies marquées gagnent les régions allant de la côte Aquitaine au Massif central", indiquent les prévisionnistes.

Les pluies domineront sur la majeure partie de la France. Document - Météo France

L'Ouest de l'Occitanie davantage impacté

En Occitanie, la pluie impactera davantage l'Ouest, notamment l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot et le Gers. L'ex-Languedoc-Roussillon et les Cévennes devraient être davantage impactés en soirée et dans la nuit, comme l'indique InfOccitanie.

Attention au renforcement du vent

Le vent de Sud-Ouest souffle de 60 à 70 km/h sur les côtes de Manche, le Massif central et les caps corses, jusqu'à 80km/h sur les Pyrénées en matinée.

Chutes des températures

Les températures minimales sont comprises entre 7 et 12 degrés dans l'intérieur des terres, entre 12 et 16 en bords de mer. Les maximales sont comprises entre 14 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 16 et 21 plus au sud, entre 23 et 26 en Corse.