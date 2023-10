Luc-la-Primaube. Urbanisme : les travaux d’aménagement de l’écoquartier vont pouvoir débuter

La ville a engagé en 2018 la création d’un écoquartier sur le site dénommé Bes Grand afin d’accueillir une population nouvelle au sein d’un quartier offrant un cadre de vie préservé, fondant son identité sur le caractère naturel du site et sur l’aménagement d’un parc en son cœur. La mission confiée par la ville au groupement GGL composé de la SAS Epona groupe GGL et de la SAS GGL Groupe, est de procéder à l’aménagement de cet écoquartier Bes Grand à La Primaube, en réalisant les travaux et les équipements nécessaires à la concrétisation du quartier souhaité par le conseil municipal, et notamment l’intégralité des voies et des réseaux nécessaires mais également des espaces publics (cheminements piétons, mobiliers urbains, places, stationnements). Le dossier de réalisation comprend le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme global des constructions avec 30 020 m² de surface plancher maximale et la réalisation de 305 logements (gendarmerie destinée à loger 35 militaires, comprise) dont 25 % de logements abordables. Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération ZAC écoquartier portent sur un montant prévisionnel de dépenses de 9 975 451 € HT (frais de maîtrise foncière, honoraires, travaux d’aménagement, participations financières et frais d’opération).

Au titre de la ZAC écoquartier, l’aménageur prend à sa charge le coût et la réalisation des équipements propres de l’opération ZAC, participe financièrement à la réalisation des travaux de requalification de la route de la Capelle St-Martin (50 %), d’aménagement du parc de Cayrac (25 %) et de l’aménagement des jardins familiaux. La commune assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des travaux de requalification de la route de la Capelle St-Martin (50 %), de l’aménagement du parc de Cayrac (75 %) ainsi que les travaux relatifs aux jardins familiaux.