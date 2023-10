Sébrazac. Avec le foyer rural, retrouvailles autour d’un bon repas

Les membres actifs du foyer rural se sont retrouvés, au restaurant L’Auberge du Lac à Mandailles, pour déguster un délicieux repas. Ce fut un bien agréable moment de détente pour tous les participants. Pas de service, pas de vaisselle, pas de nettoyage… Que du bonheur.

Chaque année, le foyer rural invite le bureau et le conseil d’administration à participer à ce moment amical et récréatif pour remercier toutes les personnes qui, tout au long de l’année, s’investissent et œuvrent au bon déroulement des nombreuses animations proposées sur la commune.

Déjeuners aux tripous, repas dansant, choux farcis, grillée de châtaignes, belote, quine, Noël des enfants… agrémenté de bons moments de retrouvailles et de convivialité.

Le repas s’est déroulé dans une ambiance amicale et les participants ont apprécié cette pause gourmande autour des tables de L’Auberge du Lac.