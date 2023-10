Fête de la bière, soirées Halloween, spectacles, marchés : où sortir en Aveyron du 27 au 29 octobre ?

Durant ces trois jours, au cœur des vacances de Toussaint, de nombreux rendez-vous culturels et festifs vous attendent aux quatre coins du département.

Vendredi 27 octobre

Arvieu.

- Soirée théâtrale ave la pièce « Pont-de-Viaur 1944 », à 20 h 30 à la salle des Tilleuls.

Calmont.

- Concours de belote, à 21 h à la salle des fêtes de Ceignac.

Laissac.

- Soirée théâtrale au profit d’Octobre rose avec la pièce « Les pissenlits vont en Espagne », à 20h30 au centre administratif.

Rodez.

- Dernière brocante estivale, place du Bourg, de 8 h à 17 h.

Ségur.

- Spectacle du Théâtre de la Doline, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Samedi 28 octobre

Bezonnes.

Fête de la bière à partir de 18 heures salle maison du Causse à Bezonnes restauration sur place avec musiciens « Un gars à l’accordéon » suivi de la Déryves avec retransmission sur grand écran de la finale de rugby.

Espalion.

- 4ème édition du salon de la miniature et du modélisme ; animations diverses, de 14 h à 19 h au centre Francis-Poulenc.

Laissac.

- Après-midi Halloween ; animations diverses,

Lédergues.

- Spectacle avec le groupe « Lo Gantieirelo », à 14 h à la salle polyvalente.

Lestrade-et-Thouels.

- Soirée gratounade animée par l’orchestre François Xavier, à la salle des fêtes.

Lunac.

- Concert de guitare classique « Entre Espagne et Brésil », à 18h30 à l’église.

Montrozier.

- Soirée Halloween animée par DJ Pepitoox, à la salle des fêtes de Gages.

Naucelle.

- 3ème bourse aux livres et BD, de 8 h 30 à 17 h 30 au complexe sportif.

- Marché aux saveurs d’automne, de 8 h 30 à 17 h 30 au Vallon des sports.

Onet-le-Château.

- Atelier d’improvisation avec les Imprototypes suivi d’un spectacle, à 16 h à la MJC d’Onet.

Rodelle.

- Fête de la bière à Bezonnes ; 19h, animation avec « Un Gars à l’accordéon » suivi du groupe « La Déryves » ; retransmission du match de la coupe du monde de rugby, à la Maison du Causse.

St-Symphorien-de-Thénières.

- Quine du club des aînés, à 20h30 à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue.

- Festival « Roots Ergue » ; concert avec le groupe Hilight Tribe.

Sébrazac.

- Concours de belote, à 21 h à la salle des fêtes.

Sévérac-l’Église.

- Marche au profit d’Octobre rose, à 18 h départ devant l’église.

Dimanche 29 octobre

Brommat.

- Ouverture du parc-arboretum, à 14 h 30 à La Barthe.

Decazeville.

- Spectacle « Tango Secret », à 16h à l’espace Yves Roques.

Espalion.

- 4ème édition du salon de la miniature et du modélisme ; animations diverses, de 9 h à 18 h au centre salle Francis-Poulenc.

Flavin.

- Quine des Joyeux vétérans, à 14 h à la salle polyvalente.

Laissac.

- Thé dansant au profit d’Octobre rose et animé par Didier Malvezin, à 16 h au centre administratif.

Moyrazès.

- Concert baroque avec Gilles Liacopoulos et Juliette Delclaux, à 17 h à l’église.

- Quine des sapeurs-pompiers de Baraqueville, à 14 h à la salle des fêtes.

Muret-le-Château.

- Petit-déjeuner du sport auto, à 8h à la salle des associations.

Nayrac (Le).

- Quine du foyer rural, à 14 h 30 à l’espace multiculturel.

Saint-Amans-des-Cots.

- Bal d’Halloween pour les enfants et concours de citrouilles, à 20 h. à la salle derrière la mairie.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Marché artisanal automnal, de 10 h à 18 h dans le cloître.

- Spectacle musical « Frou-Frou les Bains », à 14 h 30 à la salle de l’espace culturel.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Salon du livre, de 9 h à 17 h à la salle des fêtes.

Sébrazac.

- Déjeuner tripous / tête de veau, à 8 h à la salle des fêtes.

Taussac.

- Randonnée dans le cadre d’Octobre rose, à 13 h 30. Rendez-vous à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Concert d’orgue et de harpe, à 17 h à la collégiale.

- Thé dansant animé par l’orchestre Didier Roques, de 14 h 30 à 19 h à la salle des fêtes de la Madeleine.