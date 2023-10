Rodez se rend en Gironde, samedi 28 octobre à 15 heures, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2.

Didier Santini a mis fin au suspense. À la veille du déplacement de son équipe à Bordeaux, samedi 28 octobre à 15 heures, l’entraîneur ruthénois a assuré que son joueur Lucas Buadès sera bien présent.

Lors du précédent déplacement du Raf en Gironde, lors de la dernière journée de la saison 2022-2023, le piston droit du Raf avait été bousculé par un supporter descendu des tribunes au moment de célébrer un but. La rencontre n'avait pas repris et les sang et or ont bénéficié d'une victoire sur tapis vert par la suite. "Ce n’est pas parce que quelqu’un va être insulté, sifflé, qu’il faut l’empêcher de jouer, a argumenté le coach. J'attends de lui qu'il soit sur le terrain, et en ce moment, il est très, très bien."