Le projet Mergieux en question

Le VVF les Hacts de Najac a accueilli 280 personnes pour les 40 ans de la structure Adefpat. Cette association fait dans l’accompagnement des communes rurales et a suivi celle de Najac sur le dossier de l’avenir de Mergieux. Craignant que ce site ne devienne une friche touristique, la commune avait commencé à mener une réflexion sur sa requalification. Un premier accompagnement a permis de mener une démarche participative associant les habitants. Une commission a permis de faire émerger une vision commune sur les valeurs et les besoins auxquels devait répondre le site et d’organiser un appel à manifestation d’intérêt. Quatre projets complémentaires ont été retenus. Pour valider la faisabilité de leur implantation sur le site, la mairie a proposé aux porteurs de projets de mener une réflexion commune. Cette deuxième étape d’accompagnement doit permettre d’aborder le projet global du site de Mergieux via une approche d’expertise d’usage. Dans un deuxième temps, il s’agira de définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance qui permettront aux porteurs de projets de cohabiter sur le même site et d’y développer des activités complémentaires, de bien structurer les modalités de partenariat avec la commune.