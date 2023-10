Saint-Igest. Le village se dote d’une aire de loisirs

Le maire Daniel Teulier et son conseil municipal ont inauguré la nouvelle aire de loisirs. Elle est bien entendu ouverte à toutes les générations. On peut y trouver des jeux pour enfants, balançoire, table ping-pong, terrain de pétanque et table de pique-nique. Ce lieu de rencontre sera très prochainement complété par une boîte à livres qui se situera dans un cabanon sur ce terrain.

Le projet a coûté 56 500 €, le financement ayant pu être réalisé en partie grâce à l’aide du conseil régional d’Occitanie, du conseil départemental de l’Aveyron et enfin du SIEDA. Jean-Pierre Masbou, conseiller départemental, s’est associé à cette inauguration et a profité de cette occasion pour faire un rappel sur les interventions ou aides du conseil départemental sur la commune : aménagement routier sur la RD48 des Escalous à la RD134 route de Salles-Courbatiès et enfin subvention allouée pour l’aménagement du carrefour du Mas de Roumec.