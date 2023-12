Le Noël des chefs aveyronnais : Noëmie Honiat, une cheffe touche-à-tout qui fond de bonheur pour Noël

La pétillante, talentueuse et médiatique pâtissière, que l’on retrouvera le 8 janvier dans une nouvelle saison de "La Meilleure boulangerie de France", a sorti deux livres, "Cuisine en famille" et "Abracadabra".

Depuis qu’ils se sont rencontrés grâce à leur passion commune, la cuisine, Noëmie Honiat, qui a participé à la saison 3 de "Top Chef" en 2012, et Quentin Bourdy, à la saison 4, en 2013, ne se sont plus jamais quittés. Les deux amoureux, installés à Saint-Igest, se sont mariés en 2014, et sont parents de deux enfants. À 34 ans, elle partage sa vie professionnelle entre les plateaux de tournage et son activité de traiteur et événementiel.

Quentin et Noëmie, en cuisine, avec leur fils Zacharie pour son premier Noël. Photos - Noëmie Honiat

Que représentent les fêtes de fin d’année pour vous ?

Les cadeaux (rires). Surtout la réunion de famille où on est tous obligés, dans le bon sens du terme, d’y être. C’est le plaisir de se retrouver, de se faire des petites attentions. Mais Noël a vraiment changé depuis l’arrivée des enfants car cela est tourné autour d’eux avec le lutin farceur, le père Noël…



De l’enfance à l’âge adulte, quels souvenirs justement en gardez-vous ?

Noël a toujours été très familial chez nous. On a toujours ouvert nos cadeaux le 24 décembre et pas le 25, tous mes copains, copines râlaient.

Comme tous les enfants, on attend Noël avec impatience. On scrute. On lit 20 000 fois le catalogue de jouets que l’on reçoit dans la boîte aux lettres. On s’amuse à faire des découpages. On fait croire que l’on croit encore au père Noël.

Pour la petite histoire, j’ai surpris mes parents avec des cadeaux plein les mains. Ce sont toujours des bons souvenirs, surtout enfant, avec ce côté féerique, les décorations dans la rue, à la maison. C’est fantastique.



Chez les Honiat, c’était plutôt les grandes réunions de famille ou en petit comité ?

J’ai une grande sœur et un petit frère. On faisait Noël entre nous. C’était génial. Il y avait parfois des oncles et tantes qui venaient. On ne pouvait pas faire l’énorme table car ma mère a huit frères et sœurs, ce qui fait trente-quatre cousins et cousines et désormais quarante arrière-petits-enfants. On se réunissait plutôt dans l’année aux beaux jours.

Côté culinaire, avez-vous des traditions ?

Oui, il y a une recette que l’on réalise depuis toujours. C’est un tartare de saumon avec une petite sauce à la carotte et des petits toasts de fête.

C’est une recette de Joël Robuchon qu’il avait partagé dans l’émission "Bon appétit bien sûr" que mon père regardait tous les jours. C’est vraiment notre petit plus culinaire. On a d’ailleurs fêté Noël le week-end dernier (les 16 et 17 décembre, NDLR) avec ma famille. Ils sont venus à la maison quelques jours. Et on a refait ce tartare de saumon fumé revisité avec des fruits exotiques. C’est notre madeleine de Proust.

Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Manger un tartare de saumon, c’était la fête. Cela nous tient à cœur, c’est un souvenir d’enfance et on l’apprécie comme si on était encore des gosses.

Chez Quentin (lire Centre Presse de mercredi 27 décembre), ce sont les huîtres, le foie gras, le plateau de fromages. Mais la finalité est la même, c’est de profiter.

Votre amour de la cuisine, comment est-il né ?

Au départ, je voulais faire les Beaux-Arts, architecte d’intérieur. Puis, un jour, je suis tombée sur un reportage dans une école hôtelière et je suis tombée amoureuse de la cuisine. Je me suis dit, les ingrédients, ce sera ma palette, et l’assiette, ma toile. Et en plus, cela se mange.



Avec la pâtisserie en coup de cœur ?

Oui, j’ai eu la chance d’avoir le bon professeur qui m’a mis des étoiles dans les yeux. En pâtisserie, je retrouve surtout le côté artistique. Il y a des desserts assiette, des sculptures en sucre, en chocolat, c’est très varié.



On vous sent habitée par la magie de Noël…

Je suis une grande organisatrice. Je m’occupe de tout. Je passe, l’équivalent d’une nuit entière pour emballer les cadeaux. Rien qu’hier (le 20 décembre, NDLR), j’ai envoyé dix-huit colis et ce n’est pas une blague. J’aime faire plaisir, gâter tout le monde, les gens que j’aime (la famille, les amis, les copains de boulot), en leur envoyant une petite attention, un bouquin, une boîte de chocolats.

Comme en pâtisserie, c’est le plaisir de faire plaisir. Nos animaux, aussi, ont droit à leur petit cadeau. Il y a Radis, le chien ; trois chats (Camembert, Tonca, Framboise) ; deux brebis (Pastèque et Cerise) ; deux tortues (Chouquette et éclair au café).

J’adore aussi les décorations de Noël, dresser la table… C’est une période qui me plaît. Longtemps, on a travaillé le 25. C’était aussi une période fantastique car on recevait des familles entières. Il y a vraiment une énergie positive autour des fêtes. Je sais que certains détestent les fêtes, d’autres sont angoissés.

Moi, personnellement, j’adore. Aujourd’hui, on coupe tout et on essaye de profiter un peu plus.

On étale d’ailleurs les festivités sur le mois de janvier avec les copains. Se retrouver et manger des bons produits, c’est l’essentiel. Et je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir inculquer cette gourmandise à mes enfants.

Sa photo souvenir de Noël : "On très famille"

"Sur la photo de gauche, nos petits lutins, Evie et Zacharie. Sur la photo de droite, moi, enfant avec la fameuse cagoule".

Leurs petits lutins, Evie, à gauche, 6 ans, et Zacharie, 7 ans. Photo - Noëmie Honiat

Noëmie n’a pas hésité à ouvrir sa boîte à souvenirs en partageant des clichés de son enfance et de sa tribu. "Nous sommes très famille, c’est très important ces moments de partage". Encore plus depuis qu’avec son mari Quentin, ils sont devenus parents. Evie, à gauche sur la première photo, a 6 ans. Et Zacharie, à droite sur la première photo, a 7 ans.

Noëmie, enfant, avec la fameuse cagoule d'hiver. Photo - Noëmie Honiat

"Chez nous, la tradition du sapin de Noël, elle est essentielle. On se met la petite musique d’ambiance, il y a le chocolat chaud avec les guimauves. Les enfants en raffolent. Pour la première année, je leur ai fait le lapin farceur mais Quentin a vendu la mèche car les enfants commençaient à avoir peur du lutin. J’étais fière de mes farces (rires). Il avait écrit un message au rouge à lèvres sur le miroir de ma fille, il avait mis du papier toilette dans le sapin...", raconte tout amusée la jeune maman.

Comme elle le confie encore, ses enfants attendent Noël avec impatience. "Ils savent que c’est la fête. Je les déguise chaque année, en père Noël, en lutin… pour faire un album souvenirs. Qu’ils y croient ou pas, je veux qu’ils en profitent un maximum. En cuisine, on fait les sablés de Noël, les enfants adorent…"

Sa recette des fêtes : La bûche pralinée revisitée

La bûche revisitée. Photo - Noëmie Honiat

Pour 6 personnes

BISCUIT ROULE :

4 œufs

1g de sel

20 g de sucre vanillé

130 g de sucre

130 g de farine

6 g de levure chimique

Séparer les blancs des jaunes d’œufs, monter les blancs en neige, ajouter les 2/3 du sucre et le sel, pour serrer les blancs, remuer au fouet.

Mélanger les jaunes d’œufs avec le restant du sucre et sucre vanillé, blanchir à l’aide d’un fouet.

Ajouter la farine et levure tamisée, mélanger à la Maryse dans le mélange des jaunes. Ajouter au mélange les blancs en neige en deux fois.

Étaler le biscuit sur la plaque du four sur un papier sulfurisé ou tapis silicone.

Cuire 5 min à 210 °C, sortez du four dès que c’est légèrement doré.

CREME CHANTILLY MASCARPONE

250 g de crème 30/35 % de matière grasse



100 g de pâte à tartiner ou praliné



150 g de mascarpone



15 noisettes entières



8 poires au sirop (facultatif)



Monter la crème en chantilly, ajouter le mascarpone et la pâte à tartiner.



Mettre en poche à douille

Une fois le biscuit froid, étaler la crème à l’aide d’une spatule, concasser les noisettes et les parsemer au-dessus de la crème, ajouter ou non les poires coupées en dés, et rouler à l’aide du papier sulfurisé.

Pocher joliment la crème restante au-dessus, décorer de noisettes et de pâte à tartiner. Laisser au frais une heure au moins, déguster !