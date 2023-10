Naucelle. "Les bout’entrain" vont dynamiser la commune avec des activités

Une association intergénérationnelle, va proposer des activités et des animations tout au long de l’année pour montrer la diversité et le dynamisme de la commune. Que ce soit des activités ludiques (jeux de société le jeudi après-midi, début le 7 décembre salle des fêtes de La Baraque Saint- Jean), culturelles (projections de vidéos à thèmes à la Salle des Fêtes de Saint-Martial, soirée conte), sportives (première randonnée le samedi après-midi 2 décembre), manuelles, intellectuelles ou des animations musicales et festives. Rejoignez l’association en contactant un membre du bureau. Présidente : Virginie Urman, vice-Président, Claude Heredia, secrétaire, Elisabeth Assié, secrétaire adjointe : Valérie Bonnet, trésorière, Myriam Reilles, trésorière adjointe, Martine Gaudet.

Le prix de l’adhésion à l’association est de 10 € / an à payer lors des premières activités. Suivre les "Bout’en train" sur Panneau Pocket ou lesboutentrain12800@gmail.com