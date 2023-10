Villeneuve. Octobre rose : une expo photos pour sensibiliser

À Villeneuve, Emma Filhol, photographe passionnée et engagée, entend prendre sa part dans cette action de santé publique, aujourd’hui et demain.

Le cancer du sein est le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Tout le long de ce mois d’octobre, de nombreuses actions ont été menées afin de sensibiliser les personnes. Les professionnels de la santé locaux ont proposé plusieurs rencontres ou ateliers ces derniers jours.

Emma Filhol, artisan-photographe dans la bastide, apporte sa pierre à l’édifice en proposant pour la deuxième année consécutive une exposition photos. Emma, qui a été touchée dans son entourage par ce fléau, souhaitait faire quelque chose pour s’associer à ce combat contre la maladie. La première édition, en 2022, ayant été réussite, elle n’a pas hésité à se relancer dans l’aventure en sollicitant sur les réseaux sociaux toute personne, homme ou femme, acceptant d’exposer sa poitrine. Avec pudeur, l’artisane faire ressortir les émotions de la soixantaine de participants. On l’aura compris cette exposition "tomber le soutif ne doit pas être tabou" vise à être solidaire des malades. Entre amis, en couple, en famille (mère-fille) ou tout simplement en solo, ces hommes ou femmes ont dévoilé pudiquement leur poitrine, sans exhibition, mais avec beaucoup de sensibilité, parfois des sourires, mais aussi pour certaines des cicatrices. Le choix de photos en noir et blanc permet de faire ressortir la douceur de la peau.

L’an dernier, près de 200 visiteurs avaient franchi le pas en venant découvrir ces photographies, cette année, il sera possible d’en profiter, à la salle du Solier, samedi 28 octobre, de 10 heures à 18 heures, et, dimanche 29 octobre, de 9 heures à 12 heures. Le dimanche matin, l’association des commerçants de Villeneuve (Villeneuve artisanat & commerces) s’associera à cette manifestation avec vente de crêpes et de boissons chaudes (50 % des bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer). La précédente édition avait permis de reverser 640 €.