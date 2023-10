Rafales à 100 km/h, trombes marines, orages : les risques dans les 8 départements en vigilance orange ce samedi

Les prévisions météo pour ce samedi très perturbé.

Un temps "agité, pluvieux et venteux" est au programme ce samedi 28 octobre 2023. Cela concernera tout particulièrement toute la façade atlantique où des vagues jusqu'à 5-6 mètres risquent de déferler sous les orages et des rafales de vent qui pourraient grimper à 100 km/h du Finistère à la Vendée.

"Des trombes marines pourraient se former sur l'Atlantique et finir leur course sur terre, engendrant localement de violentes rafales de vent", prévient Météo France. "Dans un contexte de vives eaux, avec des coefficients de marée de 101 le matin, et 103 l’après-midi, la conjonction des niveaux marins élevés et des forts déferlements pourront provoquer des submersions par franchissements de paquets de mer ou débordements, sur les endroits vulnérables du littoral".

Huit départements sont placés en vigilance orange ce samedi, avec un risque accru de 15 heures à 21 heures : le Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Les prévisions pour ce samedi. Météo France

"Un front froid actif à caractère orageux devrait balayer le Nord-Ouest, et renforcer le vent à son passage", si cela ne suffisait pas. De fortes pluies et des éclairs pourraient aussi être de la partie.

30 départements en vigilance jaune

30 départements seront également en vigilance jaune tout au long de la journée. Voici les 17 concernés par une alerte orages :

17 départements en vigilance orages. Météo France

Les 9 départements en vigilance pluie-inondation :

9 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

Les 33 départements en vigilance vent violent :

33 départements en vigilance vent violent. Météo France

Les 13 départements en vigilance jaune et orange vagues-submersion :

13 départements en vigilance vagues-submersion. Météo France

