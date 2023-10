Decazeville. Une belle balade à Sauveterre

Les adhérents des clubs des Aînés de Saint-Roch de Decazeville et ceux des Toujours jeunes de Livinhac-le-Haut ont fait une petite escapade en Ségala. Tout d’abord, ils ont visité les ateliers de "La Naucelloise", puis cap vers le Viaduc ferroviaire du Viaur, à Tanus. Après un excellent repas pris au restaurant Les Voyageurs à Naucelle, la visite guidée de Sauveterre-de-Rouergue a permis de faire la digestion tout en admirant l’architecture médiévale de cette ancienne bastide du XIIIe siècle. Pour cette fin d’année, les Aînés de Saint-Roch proposent diverses activités : mardi 7 novembre et mardi 5 décembre, concours de belote ; mardi 21 novembre, quine au profit du Téléthon ; jeudi 30 novembre, sortie cinéma et goûter ; mardi 19 décembre, repas de Noël…