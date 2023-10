Saint-Martin-de-Lenne. Les Jeux olympiques sont lancés

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école ont retrouvé leurs camarades des écoles de St-Geniez-d’Olt pour la première épreuve du dispositif Terre de Jeux 2024. Après avoir été répartis par pays, les équipes formées d’élèves des 4 classes, ont revêtu leurs maillots aux couleurs de leurs pays et se sont regroupés sous leurs drapeaux respectifs. Le discours des maires de St-Geniez-d’Olt et de St-Martin de-Lenne achevé, les épreuves ont pu commencer. Au programme, course d’orientation déclinée en 3 ateliers : fléché allemand, repérage sur plan, rallye photo. Cette rencontre vient à l’issue d’un cycle d’apprentissage mené en classe. Ce dispositif mis en place pour la 3e année vise à développer la pratique sportive et à promouvoir les valeurs de l’olympisme : amitié, respect et excellence. Chaque équipe a remporté des points pour son pays. Ces derniers viendront s’ajouter aux prochaines épreuves qui se dérouleront tout au long de l’année. Merci à Fabrice pour l’organisation des épreuves et son aide.