Espalion. Riz’Home va encore cultiver l’amitié et le partage

Dernièrement, l’assemblée générale de l’association qui compte 50 membres s’est déroulée au Centre Francis-Poulenc.

Les coprésidents Maryline Fric et Sylvain Sudres ont remercié les membres pour leur présence et ont fait part de leur satisfaction pour le bon fonctionnement de l’association.

La municipalité et ses services techniques ont également été remerciés pour l’intérêt qu’ils portent à leurs activités tout comme Étienne Dols pour la taille des arbres fruitiers.

En janvier, une commande groupée de graines a été effectuée auprès de petits semenciers régionaux qui pratiquent une agriculture biologique.

Une année autour de l’échange

Cet été les enfants du centre social ont repris l’habitude de venir au jardin partagé, accompagnés par leurs animateurs et ont participé à divers ateliers (connaissance des insectes, des diverses plantes, etc.). Les échanges de graines et de plants ont été fructueux en particulier le 14 mai salle de la Gare.

Cette opération précédée d’un repas partagé était organisée en partenariat avec l’association Biodiva. Elle a connu un grand succès.

Un jardin partagé

Cette année 33 jardiniers (es) ont cultivé 29 parcelles, la plupart ont été satisfaits de leurs récoltes. Fin juin, ils se sont retrouvés autour d’un repas partagé. Comme ils le font depuis quelques années, des élèves de seconde de l’Immaculée Conception ont créé une mini-entreprise. Cette année, ils l’avaient nommée Jardimmac. Ils proposaient à la vente un kit de plantes aromatiques à faire pousser.

Il y avait du terreau, quatre pots en matière recyclable et quatre sachets de graines (ciboulette, menthe, thym et basilic). Ils ont eu l’idée de faire profiter l’association Riz’Home d’une partie des bénéfices et lui ont remis un chèque de 400 € lors de l’assemblée générale. Le 7 octobre Anne Delienne et son compagnon Ruddy sont venus au Jardin présenter (après un repas pris en commun) la biodynamie. Le bilan financier reste positif. Le montant de la cotisation de 5 € est donc inchangé.

Des projets avancés

L’association va renouveler les commandes groupées de graines à des petits producteurs français qui proposent des semences non hybrides et donc reproductibles. Il est prévu de changer la bâche de la serre et l’achat de petit matériel dont une grelinette. Les activités collectives au jardin partagé les samedis après-midi sont maintenues en fonction de la météo durant la période hivernale.

Après avoir offert à Étienne Dols un cadeau pour le remercier des huit années de présidence, la réunion s’est terminée dans la bonne humeur, autour de pâtisseries maison et de jus de fruits et du partage des potirons qui avaient été plantés dans les parties collectives.

Renouvellement du bureau. Il se compose comme suit : coprésident, Maryline Fric et Sylvain Sudres ; trésorière, Odile Pivois ; secrétaire, Christiane Eytier ; secrétaire adjoint, Benoit Dervillers.