Laissac-Sévérac l'Église. Un franc succès pour le quine du Clouquié

Ce dimanche, le club du Clouquié de Sévérac-l’Eglise organisait son quine annuel dans la salle des fêtes du village. Agréable surprise pour les organisateurs, ce sont près de 300 personnes qui sont venues participer à cette animation. Il a donc fallu modifier une grande partie de la logistique de la salle pour recevoir tout le monde, avec pour conséquence une quarantaine de minutes de retard avant le début de la première partie.

C’est dans une ambiance parfois dissipée mais toujours très chaleureuse et bon enfant que s’est déroulée cette après-midi festive ponctuée de quelques interventions orales diverses et variées mais aussi de rires et d’émotions. Certains ont gagné, d’autres pas, mais personne ne semblait à la sortie avoir des regrets quant à leur participation aux 19 parties composées de lots plutôt attrayants. Le Clouquié remercie tous les participants et donne rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.