Rodez. Fêtes de la Toussaint : fleur star des cimetières, le chrysanthème est de retour chez Joël Vaysse

Le chrysanthème, fleur star des cimetières, fait son grand retour à l’occasion des fêtes de la Toussaint. Une période de l’année où l’activité de Joël Vaysse, producteur ruthénois, installé au bord de l’Auterne, bat son plein.

Blancs, rouges, roses, jaunes, oranges, violets, en forme de pompons, d’araignées ou d’étoiles… Les chrysanthèmes, particulièrement appréciés pour fleurir les cimetières à la Toussaint sont de retour. Joël Vaysse et son épouse Anne, tous deux jardiniers urbains, les cultivent dans leurs serres du 38 chemin de l’Auterne, au bord de la RN88, à Rodez.

Joël Vaysse, qui cultive aussi des légumes, est un véritable amoureux du chrysanthème. Pour la petite histoire d’ailleurs, chaque plante à un nom.

Le violet et le rouge à la mode

Les pots se vendent entre sept et vingt euros et, chaque année, "la fleur d’or" a ses tendances. "Les années passées, la couleur la plus vendue était le jaune pour son côté solaire, lumineux tandis que l’année dernière, ainsi que pour ce début de mois, ce sont les couleurs sombres comme le violet et le rouge qui ont eu le plus de succès", note le jardinier.

Une fleur variée au goût de chacun que Joël Vaysse livre majoritairement aux particuliers mais aussi dans les magasins. " Quand on est paysan, il faut garder ce lien avec les consommateurs, il faut continuer d’exister à leurs yeux. Puis cela me permet de savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas et d’évoluer pour les prochaines années, explique Joël Vaysse. La vente des chrysanthèmes, c’est mon challenge. Et cette année, j’ai eu très peur. "

Une météo qui n’aide pas

En effet, les températures de plus en plus élevées en automne sont un risque pour la fleur. "La chaleur a un impact néfaste sur cette plante qui aime le frais. Le danger du dérèglement climatique est que le chrysanthème ne fleurisse pas pour la Toussaint et que sa symbolique s’efface peu à peu. Alors même qu’en Aveyron, la tradition reste tout de même bien ancrée et respectée", justifie le cultivateur. Une météo capricieuse qui devient le problème de demain pour les agriculteurs… et pour les fleurs.