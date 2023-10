Quelles sont les 10 séries préférées des adolescents en Europe ?

(ETX Daily Up) - Entre Netflix, HBO, Disney+, les adolescents sont abreuvés de séries en continu. Mais quelles sont leurs fictions préférées ? Une étude s'est penchée sur les préférences des 13-19 ans en Europe. Résultat ? Une domination de Netflix et un intérêt accru pour les productions locales.

Trois adolescents sur cinq en Europe ont regardé une série au cours de la semaine écoulée, a rappelé YPulse dans son rapport Media Consumption, réalisé en mars 2023 auprès de 2.500 jeunes de 13 à 39 ans au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Il est indéniable que les séries ont un impact important sur la vie des consommateurs et notamment des plus jeunes, que ce soit dans la mode, ou dans les secteurs de la décoration d'intérieur et du tourisme.

YPulse a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux adolescents européens, et futurs consommateurs, pour connaître leurs préférences concernant les séries, actuellement en diffusion. Et les résultats ont démontré la puissance de Netflix. Les sondés ont placé quatre séries du géant du streaming dans le top 10, dont trois sur le podium.

La première, "Top Boy", réunit deux aspects recherchés par les jeunes. Cette série britannique a d'abord été diffusée en 2010 sur Channel 4 avant d'être rachetée par Netflix en 2019. Les deux premières saisons ont été rediffusées sur la plateforme de streaming, satisfaisant ainsi les plus nostalgiques. Par la suite, Netflix a produit trois nouvelles saisons avec la cinquième et dernière lancée en septembre 2023. D'après un autre rapport, "Teens and screens", 56% des adolescents américains aiment regarder des contenus originaux tout en appréciant les remakes à 28,7%, les adaptations à 37,2% et les franchises à 56%.

C'est d'ailleurs une adaptation du manga "One Piece" qui prend la seconde place de ce classement. Lancée en grande pompe, la série en live-action adaptée de la célèbre oeuvre a ravi les fans du monde entier en se plaçant dans le top 10 des séries les plus regardées dans 93 pays. Les résultats du rapport de YPulse concordent avec ceux de "Teens and screens" affirmant que les jeunes recherchent plus de séries portées par des histoires d'amitié. La troisième série préférée des ados appuie une nouvelle fois cette affirmation puisque c'est "Stranger Things" qui remporte le plus de suffrages. "Elite", l'autre série originale Netflix est la dernière du géant à prendre la sixième place.

Là encore, le succès d'"Elite" est symptomatique de la mutation de la consommation des séries par les jeunes, de plus en plus attirés par des productions locales et étrangères. Avec le succès de "La casa de papel", les séries espagnoles ont rencontré le succès et imposent désormais une nouvelle ère, offrant une alternative à la suprématie du modèle américain. Preuve en est avec la sitcom "La que se avecina", quatrième du classement mais première chez les adolescents espagnols. En France, les séries locales comme "Demain nous appartient" ont conquis les téléspectateurs de TF1. On remarque d'ailleurs que les jeunes s'intéressent de plus en plus aux chaînes locales.

"Mais n'oubliez pas que les jeunes Européens n'ont pas encore coupé le cordon et qu'ils sont encore nombreux à regarder des émissions diffusées sur la télévision linéaire : trois adolescents européens sur cinq regardent des contenus vidéo sur un téléviseur, alors que moins de la moitié de leurs pairs aux Etats-Unis et au Canada le font. Et comme ces émissions locales durent plus longtemps que les autres, de nombreux adolescents européens ont grandi en les regardant, souvent avec des membres de leur famille autour d'eux, et ils ont donc développé une relation sentimentale avec ces émissions qui s'avère très puissante.", explique YPulse





Séries télévisées préférées actuellement diffusées* chez les 13-19 ans en Europe occidentale

1- Top Boy

2- One Piece

3- Stranger Things

4- La Que Se Avecina

5- The Walking Dead

6- Elite

7- X Factor

8- The Wheel of Time

9- Demain Nous Appartient

10- Big Brother





*Source : YPulse TV and Entertainment Report | 9/11/2023-9/21/2023 | n=2 500 jeunes de 13 à 39 ans au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.