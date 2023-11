Onet-le-Château. Deux jeunes lancés dans l’aventure de l’entreprenariat

C’était il y a un an, jour pour jour (1er novembre 2022) quand Amélie et Nicolas, enfants du pays, se sont lancé le défi de reprendre le magasin Bébé 9 d’Onet-le-Château, le spécialiste de la puériculture.

On les retrouve avec plaisir, au moment de souffler leur première bougie, plus armés et très fiers de l’année qu’ils viennent de passer. Ils tiennent à remercier leurs nombreux clients qui leur ont fait confiance pour réaliser leur liste de naissance, ainsi que tous leurs achats. Ils remercient aussi toutes les personnes qui les ont encouragés ainsi que leurs deux salariées, Carole et Patricia, sans qui l’aventure n’aurait pas été la même. Elles sont riches d’une grande expérience, passionnées par leur métier et ont de fait, les meilleurs conseils pour les futurs parents.

Dans leur magasin situé sur l’espace commercial Saint-Marc (à côté du Bowling), le couple vous propose plus de 8 000 produits : poussette, siège auto, meubles, décoration, cadeaux et vêtements bébé jusqu’à 2 ans.