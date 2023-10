Druelle Balsac. Distribution de broyat aux plates-formes de déchets verts

La mairie avait ouvert ses deux plates-formes de déchets verts afin que les administrés puissent déposer leurs tailles d’arbres ou de haies.

Les déchets verts représentent un fort pourcentage de la totalité des matériaux collectés en déchetteries. C’est le flux le plus important. Alors l’idée de les transformer en compost qui sera ensuite redistribué gratuitement permet de faire de la place et surtout de faire un geste pour l’environnement. Dans les plates-formes de Druelle et dans celle de Balsac, les particuliers pouvaient récupérer du broyat distribué par des conseillers municipaux.

L’affluence a été nombreuse pendant ces deux matinées et ce fut un flot incessant de voitures avec des remorques remplies de déchets verts qui ont rejoint les deux endroits.

Les gros tas de broyat ont très vite trouvé preneurs. Une bonne initiative qui a sûrement contenté de nombreux jardiniers.