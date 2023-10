Villefranche-de-Rouergue. La tournée des calendriers débute ce mercredi

Les sapeurs-pompiers du Grand Villefranchois vont débuter leur traditionnelle "tournée des calendriers", à compter de ce mercredi 1er novembre, jusqu’au 15 décembre. Le thème du calendrier pour cette année est le jardinage. "Vous y trouverez, au fil des mois, proverbes et conseils relatifs à la période. Cette année encore, le calendrier se veut sympathique et humoristique loin des tracas quotidiens", indiquent les sapeurs-pompiers du Villefranchois.

Il a été réalisé en collaboration avec des entreprises du territoire. Delphine Trebosc "Ciel Bleu" pour les photos et Grapho 12 pour l’impression. "De plus, cette année, l’amicale a décidé de concourir pour le championnat de France des calendriers de sapeurs-pompiers. Dans l’espoir qu’il se classera parmi les plus beaux", ajoutent les sapeurs-pompiers.