Réquista. Les aînés découvrent écotri à Millau

La sortie des adhérents du club Générations mouvement de Réquista à Millau était prévue de longue date et c’est avec plaisir qu’ils se sont retrouvés pour la visite du centre de tri des déchets, nouvellement modernisé, baptisé Écotri, qui accueille tous les sacs jaunes du département.

Depuis fin 2021 en effet, le Syndicat départemental des ordures ménagères (Sydom) de l’Aveyron a étendu ses consignes de tri, permettant ainsi de récolter de nouveaux emballages dans la poubelle jaune pour être triés et recyclés…

Après avoir emprunté le parcours pédagogique interactif, créé dans l’objectif d’apprendre à trier de plus en plus et de mieux en mieux, les Réquistanais ont pu visiter l’usine en elle-même qui traite cent tonnes de déchets par jour. Les machines opèrent d’abord un tri automatique des emballages, puis des "valoristes" se chargent, en bout de chaîne, de pallier les erreurs du tri mécanique… En fin de visite, le supplément de plusieurs pages édité par Centre Presse en mai 2023 sur Écotri a été remis à chacun… Après un excellent repas pris au restaurant "Léonie", la journée s’est poursuivie par la visite commentée du village de Peyre, village troglodyte classé parmi les Plus Beaux villages de France.

Cette étonnante bourgade, nichée dans une courbe du Tarn se compose de maisons de pierre et de ruelles. Une ancienne église romane, creusée dans la falaise offre un point de vue exceptionnel sur le Viaduc. Encore une belle sortie avant de se retrouver le 9 novembre, à la salle des aînés, pour le goûter d’automne.