Decazeville. Les "gueules noires" retrouvent le Laminoir en championnat

Un an et demi sans la salle, en raison de travaux, les hockeyeurs decazevillois retrouvent le chemin du championnat et recevront pour la première journée au hall du Laminoir II, dimanche 5 novembre. Cette saison, le championnat en ligue Occitanie comprend 12 équipes, avec une première phase de cadrage composée de 3 poules de 4 équipes. L’objectif est de finir dans les deux premiers afin de continuer l’aventure dans la "poule haute" et d’affronter les autres meilleures pour se disputer le titre régional.

Rendez-vous dimanche, dès 11 heures, Laminoir II (entrée libre et gratuite) où les "gueules noires" affronteront dans le premier match de la journée les "Astronuts" de Saint-Sulpice ; deux équipes qui se connaissent bien puisqu’elles étaient en entente la saison dernière et ont terminé à une honorable 5e place sur 9 équipes engagées. Ensuite les Decazevillois joueront à 14 heures leur seconde confrontation de la journée contre les "Hocklines" de Toulouse 1, qui ont terminé à la seconde place lors de l’exercice précèdent, une équipe habituée à jouer les premiers rôles dans la ligue.